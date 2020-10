Trump går i karantene og avlyser valgkamparrangement

utenriks

Bare en måned før det amerikanske presidentvalget har Trump testet positivt for viruset. Også hans kone Melania er smittet.

– Vi starter umiddelbart på vår karantene og prosessen med å bli friske. Vi skal SAMMEN komme oss gjennom dette, skrev presidenten på Twitter natt til fredag lokal tid.

Trumps lege opplyste at presidenten vil fortsette å utføre sine arbeidsoppgaver og at paret har isolert seg i Det hvite hus.

– Presidenten og førstedamen er begge i god form i øyeblikket, og de planlegger å være hjemme i Det hvite hus under rekonvalesensen, skrev legen Sean Conley i en uttalelse.

I risikogruppen

Trumps helsesituasjon fikk umiddelbart konsekvenser for den amerikanske valgkampen. Fredag hadde han planlagt et valgkamparrangement i den viktige vippestaten Florida, men dette måtte avlyses.

Hva som blir de langsiktige konsekvensene, er imidlertid uklart. Så langt er det ikke blitt opplyst at Trump har noen symptomer – og bare en liten andel av dem som smittes av koronaviruset, blir alvorlig syke.

Samtidig vil risikoen være noe høyere for Trump siden han er 74 år gammel og overvektig.

Men selv om ikke Trump skulle bli syk, må han inntil videre trolig slutte med sine store folkemøter. De har hatt en svært sentral rolle i valgkampen hans.

Kritikk av folkemøter

I løpet av pandemien har Trump gjentatte ganger tonet ned risikoen som koronaviruset utgjør. Han har unnlatt å bruke munnbind og fått mye kritikk for å bryte smittevernregler på folkemøtene.

En av årsakene har trolig vært et ønske om å vise styrke i offentligheten. Nå risikerer Trump at dette bildet svekkes, og at oppmerksomheten i stedet rettes mot hans håndtering av pandemien, som er blitt mye kritisert.

Konsekvensene kan bli fatale for presidentens valgkamp, tror den Trump-kritiske republikanske konsulenten Rob Stutzman.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan dette ikke skal slukke hans håp om gjenvalg, sier Stutzman til New York Times.

Konsekvensene for valgkampen vil imidlertid påvirkes både av Trumps sykdomsforløp og en rekke andre faktorer. Han kan håpe på en bølge av sympati nå som han selv er blitt syk, og på et sterkt «comeback» når han blir frisk igjen.

Nær rådgiver smittet

Før det ble kjent at Trump var smittet, gikk presidenten i karantene mens han ventet på testresultatet. Hans nære rådgiver Hope Hicks (31) testet positivt for koronaviruset tidligere torsdag.

Hun dro sammen med Trump til et valgmøte i Duluth i Minnesota onsdag. Hicks var også sammen med presidenten til den første presidentdebatten tirsdag.

– Jeg vet ikke om vi må i karantene eller om vi er smittet. Jeg bare tok en test, og så får vi se hva som skjer, sa Trump til Fox News mens han ventet på resultatet.

Han bekreftet at han og Melania tilbringer mye tid sammen med Hope Hicks. I løpet av den siste uken skal hun blant annet ha fløyet sammen med Trump i helikopter, hvor passasjerene sitter forholdsvis tett.

Over 200.000 døde

USA er hardt rammet av koronapandemien, og over 210.000 koronasmittede amerikanere har så langt dødd. Over 7,4 millioner mennesker i USA har fått påvist smitte.

I løpet av koronapandemien er flere politiske toppledere blitt smittet, og Storbritannias statsminister Boris Johnson ble alvorlig syk. Han lå tre dager på intensivavdeling på sykehus.

Også Brasils president Jair Bolsonaro har vært smittet, og Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi sa han gikk gjennom et helvete da han ble smittet og alvorlig syk.

– Var mulig å unngå

I USA har det vært flere episoder der personer har fått påvist smitte etter å ha vært i nærheten av Trump eller medlemmer av hans regjering. I Det hvite hus ble det i april innført en praksis med hurtigtesting av alle som var nær presidenten.

Samtidig er mange smittevernregler blitt brutt på Trumps folkemøter, noe som kan ha økt smitterisikoen for presidenten.

– Det var mulig å unngå dette. Det hadde ikke trengt å skje hvis de hadde overholdt de rette prosedyrene, og ikke dratt på disse valgkampmøtene eller hatt disse kaotiske arrangementene, sier lungelegen Vin Gupta til NBC News.

Dersom Trump skulle bli alvorlig syk, er det visepresident Mike Pence som midlertidig blir fungerende president. Han ble fredag testet for viruset, og viste seg å ikke være smittet.

Pence skriver på Twitter at han og kona Karen ber for at Trump og Melania raskt må bli friske igjen.