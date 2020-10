Trump legges inn på sykehus

utenriks

Trump ventes å forlate Det hvite hus med helikopter sent fredag kveld. Han skal legges inn på Walter Reed National Military Medical Center, opplyser en tjenesteperson i Det hvite hus.

Innleggelsen er et forsiktighetstiltak, opplyser tjenestepersonen.

Trump skal fortsette å jobbe fra sykehusets presidentrom, som er utstyrt med det som trengs for å utføre embetets oppgaver.

– President Trump er ved godt mot. Han har milde symptomer og har arbeidet gjennom dagen, sier pressesekretær Kayleigh McEnany.

– Av forsiktighetshensyn, og på anbefaling fra hans lege og medisinske eksperter, skal presidenten arbeide fra presidentkontoret på Walter Reed de neste dagene, sier hun videre.

Tidligere fredag opplyste Det hvite hus at Trump har fått injisert det som ble omtalt som en eksperimentell antistoff-blanding. Ifølge Trumps lege Sean Conley dreier det seg om en blanding av sink, D-vitamin og aspirin. Det utføres kliniske studier for behandlingen, som foreløpig ikke er formelt godkjent.

– Han blir evaluert av en gruppe eksperter, og sammen vil vi komme med anbefalinger til presidenten og førstedamen med tanke på de beste stegene framover, sa Conley tidligere fredag.

New York Times skriver at Trump har mild feber og hoste, noe de får opplyst av to anonyme kilder.

Trump kunngjorde fredag at han og førstedame Melania Trump har testet positivt for koronasmitte.