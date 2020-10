utenriks

Myndighetene opplyste lørdag kveld at 16.972 mennesker var registrert smittet de siste 24 timene. Den forrige rekorden var for litt over en uke siden med 16.096 tilfeller.

Hittil har rundt 32.000 mennesker dødd av viruset i Frankrike siden pandemien startet.

Det er nå påbudt å bære munnbind utendørs i mange franske byer. I Marseille er alle barer og restauranter stengt.

