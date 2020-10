Trump tvitrer at det går bedre

utenriks

– Jeg kom hit og følte meg ikke særlig bra. Jeg føler meg my bedre nå, vi jobber hardt for å få meg helt tilbake, tvitret han lørdag kveld, dagen etter at han ble lagt inn på militærsykehus Walter Reed med koronasmitte.

– Jeg er snart tilbake, og jeg ser fram til å fortsette valgkampen slik den startet, sa han videre i den fire minutter lange videoen.

Han høres litt hes ut, men synes å være ved godt mot og sier han kjemper for de millioner av mennesker som er smittet i verden.

Videre sier han at han kunne ha holdt seg inne i Det hvite hus for å beskytte seg, men at han som president ikke kunne «låse seg inn på et rom oppe».

(©NTB)