Trumps lege sier presidenten er bedre og trygt kan vende hjem

utenriks

Presidentens legeteam holdt mandag ettermiddag, lokal tid, en pressekonferanse om Trumps tilstand. Det skjedde kort tid etter at presidenten selv hadde tvitret at han ville forlate Walter Reed-sykehuset samme kveld.

Conley bemerket at «faren kanskje ikke helt var over ennå», men sa at han og teamet var enige om at deres vurdering og presidentens kliniske tilstand ga støtte for at utskriving var trygt.

– Han vil få medisinsk behandling i verdensklasse, sa Conley.

Conley opplyste blant annet at Trumps feber hadde gått tilbake og at oksygennivået var bra.

Et annet medlem av teamet, Brian Garibaldi, sier behandlingen med det virusdempende legemiddelet Remdesivir fortsetter og at Trump tirsdag vil få den femte dosen av legemiddelet.

Teamet ville imidlertid ikke svare på spørsmål om det er gjort spesielle funn på røntgenbildene av presidentens lunger. Covid-19 kan forårsake alvorlige lungeskader og lungebetennelse. Conley svarte at han ikke kunne svare på spørsmål om dette.