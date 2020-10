Trumps pressesekretær har testet positivt

utenriks

Det opplyser McEnany på Twitter.

Hun skriver selv at hun er symptomfri.

– Etter kun å ha testet negativt, deriblant hver dag siden torsdag, testet jeg positivt for covid-19 mandag morgen uten å oppleve noen symptomer, skriver McEnany.

Hun oppgir også at hun ikke visste at Trumps rådgiver Hope Hicks hadde testet positivt da hun holdt en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag morgen.

McEnany snakket med pressen utenfor Det hvite hus søndag, og har fått kritikk for ikke å ha hatt på seg munnbind. Men ingen pressefolk befinner seg på listen over McEnanys nærmeste kontakter, opplyser hun. Det skyldes at de ikke oppholdt seg sammen lenge nok.

Hun skriver at hun nå vil holde seg i karantene mens hun fortsetter å jobbe.

Det at også McEnany nå har testet positivt for viruset, betyr at ni personer i Trumps krets er blitt koronasmittet.

Trump selv er innlagt på sykehus. Han håper å bli utskrevet allerede mandag, men det er knyttet stor usikkerhet til informasjonen om Trumps tilstand ettersom det har kommet en rekke motstridende meldinger om hvor alvorlig tilstanden hans er siden han ble lagt inn lørdag.

