WHO anslår at 780 millioner har hatt korona

utenriks

WHOs krisesjef Michael Ryan sa under organisasjonens styremøte mandag at dette er «de beste anslagene». Tallene varierer mye fra by til bygd og mellom ulike befolkningsgrupper.

– Den store majoriteten i verden er fortsatt i risikosonen, sa Ryan.

Dersom anslaget stemmer, er det reelle smittetallet over 20 ganger så høyt som antallet som har blitt testet og fått påvist smitte.

Verdens samlede befolkning anslås av FN å være 7,795 milliarder. 10 prosent av dette er omtrent 780 millioner.

Store mørketall

WHO har hittil registrert nesten 35 millioner påviste smittetilfeller og over 1 million koronarelaterte dødsfall i pandemien.

Store forskjeller i testkapasitet og håndtering av virusutbrudd gjør at man lenge har regnet med store mørketall. I mange land er det ikke kapasitet til å teste alle som har symptomer på sykdom.

En del av de smittede har dessuten bare lette symptomer – eller ingen symptomer overhodet.

Trappet opp testing

Landene som så langt har påvist flest smittetilfeller, er USA, India og Brasil. De har registrert henholdsvis, 7,6, 6,6 og 4,9 millioner smittetilfeller, ifølge nettstedet Worldometer.

Men i alle land finnes det smittede som «går under radaren». Antall smittetilfeller i India økte kraftig i september, og dette ble delvis forklart med at myndighetene trappet opp testingen og fanget opp flere av dem som var smittet.

I tillegg tydet tallene på at smitten i større grad spredte seg fra de indiske storbyene til landsbygda.