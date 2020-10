utenriks

– Takk til alle som hver dag gjør en innsats for å bryte smittekjedene, skriver Magnus Heunicke. Samtidig minner han om at jobben ikke er gjort.

– Viruset er her fortsatt, så det er avgjørende at vi står på. I Europa har epidemien fortsatt altfor godt tak, og vi kan se at smitten stiger mange steder, sier ministeren.

For en uke siden var reproduksjonstallet på 1,1, og uken før det lå det på 1,3. Når tallet nå er under 1, betyr det at smitten er avtagende.

