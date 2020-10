Facebook vil skjerpe kampen mot konspirasjonsteorier

utenriks

Konspirasjonsteorien framstiller president Donald Trump som en hemmelig kriger mot det som påstås å være en hemmelig sirkel som selger barn, og som ledes av kjendiser og politikere.

Tirsdag kunngjorde Facebook at selskapet fra nå av vil fjerne Facebook-sider, grupper og Instagram-kontoer som «representerer QAnon» – selv om de ikke oppfordrer til vold. Facebook har ikke forklart hva det vil si å «representere» QAnon.

For mindre enn to måneder siden ga Facebook beskjed om at QAnon-grupper kun vil bli fjernet hvis de fremmer vold.

(©NTB)