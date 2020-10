To IS-medlemmer fra «Beatles-cellen» stilles for retten i USA

utenriks

Departementet offentliggjorde onsdag tiltalebeslutningen mot de to, få timer før de for første gang var ventet å møte i retten i Alexandria i delstaten Virginia.

De to anklages for å ha tatt en rekke amerikanske og europeiske statsborgere som gisler i Syria i perioden mellom 2012 og 2015. De er tiltalt for tortur, halshogginger og andre voldshandlinger mot gislene, deriblant fire amerikanere. De er også tiltalt for å ha drept en japaner og en brite.

El Shafee Elsheikh og Alexanda Kotey har vært i amerikansk varetekt siden oktober 2019 etter at de ble tatt til fange av en kurdiskledet og amerikanskstøttet milits under offensiven mot IS i Syria året før.

Begge var tidligere britiske statsborgere. Amerikanske myndigheter har inngått en avtale med Storbritannia om å stille dem for retten i USA, noe som innebærer at de ikke kan dømmes til døden.

Lederen for IS-cellen ble drept i et luftangrep i Syria, men det fjerde medlemmet er pågrepet i Tyrkia.

