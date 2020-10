Flere journalister såret i angrep mot historisk katedral i Nagorno-Karabakh

utenriks

Den armenske Ghazanchetsots-katedralen, også kjent som Hellige frelserskatedral, er allerede delvis ødelagt i tidligere granatangrep.

– Russiske og lokale journalister ble såret i det andre granatangrepet som aserbajdsjanske styrker har rettet mot Ghazanchetsots-katedralen, skriver den armenske regjeringen på Twitter torsdag ettermiddag.

Den oppgir også at en av journalistene blir operert.

Katedralen ligger i byen Shusha i regionen som siden 1994 har vært kontrollert av armenske separatister, men som er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan.

Aserbajdsjan har nektet for å stå bak den første runden med granatangrep, som blant annet førte til at metalltaket raste og falt ned på bakken. Myndighetene i Baku argumenterer med at de aldri angriper historiske, kulturelle og spesielt ikke religiøse bygninger eller monumenter.

Den enorme katedralen ble bygd mellom 1868 og 1887, og er et svært viktig symbol for armenerne.

Den er sete for bispedømmet Karabakh og fikk store skader under krigen mellom Aserbajdsjan og Armenia på begynnelsen av 1990-tallet.

Kampene blusset opp igjen søndag for halvannen uke siden. De har fram til nå krevd over 300 liv og ført til omfattende materielle skader, også i boligområder. Blant de drepte er flere barn.

(©NTB)