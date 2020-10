Trump vil ikke delta i video-debatt

utenriks

Kommisjonen som arrangerer presidentdebattene i USA, opplyste torsdag at neste debatt må holdes som et videomøte. Grunnen er bekymring for koronasmitte etter at Trump ble rammet av covid-19.

Kort tid etter sa Trump at han ikke kommer til å delta på noe slikt arrangement.

– Det er uakseptabelt for oss, sa han i et intervju med Fox Business Network.

I stedte planlegger han nå et valgkampmøte torsdag neste uke, på tidspunktet da debatten egentlig skulle foregått i Miami.

– Sump-vesener

Trump anklager videre kommisjonen for å holde sin beskyttende hånd over Joe Biden.

En lignende påstand kommer fra Trumps valgkampsjef Bill Stepien. Han mener det ville vært fullt mulig å gjennomført debatten som planlagt på en trygg måte uten fare for smitte.

– Det er patetisk at sump-vesenene i kommisjonen for presidentdebatter nå kommer til Joe Bidens forsvar ved å avlyse en debatt med personlig deltakelse, sier Stepien.

Under den forrige amerikanske valgkampen i 2016 lovet Trump å «drenere sumpen» i Washington – et bilde på bekjempelse av korrupsjon og annen lyssky aktivitet i statsapparatet.

Biden er villig

Joe Biden er på sin side tilsynelatende villig til å delta i en videodebatt.

– Han ser fram til å snakke direkte til det amerikanske folk, opplyser valgkampsjef Kate Bedingfield.

President Donald Trump testet positivt for koronaviruset i forrige uke, mindre enn to døgn etter den første presidentdebatten i Cleveland, der han og Biden befant seg i samme rom med noen meters avstand.

Torsdag hevdet han likevel å være i fin form, og han planla å delta på et valgkamparrangement samme kveld.

– Jeg gleder meg til å delta i kveld, sa han.

Biden har tidligere sagt at neste debatt ikke bør gjennomføres så lenge presidenten er koronapositiv. Etter den første presidentdebatten i forrige uke ble 77 år gamle Biden nødt til å teste seg flere ganger.

– Et monster

Det skulle i utgangspunktet vært tre debatter mellom de to presidentkandidatene. Den siste skal etter planen foregå 22. oktober i Nashville.

Visepresident Mike Pence og demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris møttes til debatt i Salt Lake City natt til torsdag. I intervjuet med Fox Business Network kom Trump med en rekke harde angrep på Harris – og flere feilaktige påstander.

– Hun ønsker å åpne grensene og slippe drapsmenn, mordere og voldtektsmenn inn i landet vårt, hevdet presidenten, som kalte Harris et monster og en kommunist.

På meningsmålingene har Trump havnet enda lenger bak Biden etter debatten i forrige uke. Biden har nå et forsprang på nærmere 10 prosentpoeng, viser et gjennomsnitt av målinger utarbeidet av RealClearPolitics.

