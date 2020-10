Trumps debattforslag får kald skulder fra Biden

utenriks

– Trumps uberegnelige oppførsel gir ham ikke rett til å omskrive kalenderen og finne nye datoer etter sitt eget forgodtbefinnende, heter det i en uttalelse fra Bidens valgkampteam.

Uttalelsen kommer etter at Trump foreslo å flytte de to gjenværende debattene en uke fram, slik at den siste skulle holdes bare fire dager før presidentvalget 3. november.

Før dette hadde han avvist å møte Biden til en digital debatt neste torsdag. Det er kommisjonen med ansvar for debattene, som besluttet at den ikke skulle foregå ved personlig oppmøte. Årsaken er at Trump er koronasmittet og ennå ikke friskmeldt.

Avgjørelsen fikk Trump til å lange ut mot kommisjonsmedlemmene, som han mener beskytter Biden, og som han nå omtaler som «sump-vesener».

– Møt opp eller la være!

Hvis Biden hadde gått med på Trumps forslag, ville det betydd at den såkalte «town hall»-debatten, der Trump og Biden skal ta imot spørsmål fra velgerne, ville blitt holdt 22. oktober i Miami i Florida i stedet for torsdag i neste uke.

Debatten som skulle vært holdt 22. oktober i Nashville i Tennessee, ville også blitt flyttet også en uke fram, slik at den ville blitt holdt bare fire dager før presidentvalget 3. november.

Bidens team skriver at de ser fram til å holde den siste debatten 22. oktober, og viser til at det i løpet av de siste 40 årene aldri har vært holdt en debatt så tett opp til valget.

– Donald Trump kan møte opp, eller han kan la være. Det er hans valg, skriver valgkampteamet i det særdeles krasse svaret.

Møter velgere hver for seg

Både Trump og Biden planlegger egne valgkamparrangementer torsdag neste uke ettersom debatten mellom de to er avlyst. Biden har sagt at han vil ta imot spørsmål fra amerikanske velgere, slik det var meningen at både han og Trump skulle gjort denne dagen.

– Alle presidentkandidater har siden 1992 deltatt i et slikt arrangement, og det vil være synd om Donald Trump blir den første som nekter, sier Bidens valgkampsjef Kate Bedingfield.

Trumps valgkampsjef Bill Stepien følger på sin side opp Trumps angrep på kommisjonen som arrangerer debattene.

– Det er patetisk at sump-vesenene i kommisjonen for presidentdebatter nå kommer til Joe Bidens forsvar ved å avlyse en debatt med personlig deltakelse, sier Stepien.

Under den forrige valgkampen i 2016 lovet Trump å «drenere sumpen» i Washington – et bilde på bekjempelse av korrupsjon og annen lyssky aktivitet i statsapparatet.

Trump på valgmøte

President Donald Trump testet positivt for koronaviruset i forrige uke, mindre enn to døgn etter den første presidentdebatten i Cleveland, der han og Biden befant seg i samme rom med noen meters avstand.

Torsdag hevdet han likevel å være i fin form, og han planla å delta på et valgkamparrangement samme kveld.

– Jeg gleder meg til å delta i kveld, sa han.

Biden har tidligere sagt at neste debatt ikke bør gjennomføres så lenge presidenten er koronapositiv. Etter den første presidentdebatten i forrige uke ble 77 år gamle Biden nødt til å teste seg flere ganger.

– Et monster

Visepresident Mike Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris møttes til debatt i Salt Lake City natt til torsdag. I intervjuet med Fox Business Network kom Trump med en rekke harde angrep på Harris – og flere feilaktige påstander.

– Hun ønsker å åpne grensene og slippe drapsmenn, mordere og voldtektsmenn inn i landet vårt, hevdet presidenten, som kalte Harris et monster og en kommunist.

På meningsmålingene har Trump havnet enda lenger bak Biden etter debatten i forrige uke. Biden har nå et forsprang på nærmere 10 prosentpoeng, viser et gjennomsnitt av målinger utarbeidet av RealClearPolitics.

