Trump i balkongtale: – Viruset vil forsvinne

utenriks

– Jeg føler meg veldig bra, sa Trump i sin første offentlige opptreden siden han ble utskrevet fra sykehus mandag.

Trump talte fra en balkong på sørsiden av presidentboligen.

– Jeg vil at dere skal vite at nasjonen vår kommer til å nedkjempe dette fryktelige Kina-viruset. Det kommer til å forsvinne, sa Trump om koronaviruset som har krevd over 215.000 amerikanske menneskeliv.

Publikum hylte og ropte «vi elsker deg» til presidenten under den 17 minutter lange valgkamptalen. Det var så som så med sosial avstand, men de fleste tilhørerne bar munnbind. Trump var uten.

– Stem

Det hvite hus vil ikke svare på om presidenten fortsatt er smittsom med korona.

Det var fredag at Trump-leiren inviterte til en «fredelig protest for lov og orden» på plenen dagen etter.

Trump sliter på meningsmålingene og håper å blåse liv i valgkampen under fire uker før valgdagen.

– Gå ut og stem. Vi skal gjøre dette større enn valget for fire år siden. Det er det viktigste valget i vårt lands historie, sa Trump.

Ut på tur

Kort tid før lørdagens arrangement opplyste Det hvite hus at Trump skal holde to folkemøter neste uke – i Pennsylvania tirsdag og Iowa onsdag.

Fra før er det kjent at presidenten skal holde en valgkamptale i Florida mandag.

Mange uttrykker fortsatt tvil rundt Trumps helsetilstand, og presidentens leger har fått kritikk for manglende åpenhet.

Fredag sa Trump at han var medisinfri og så godt som smittefri, uten å avsløre resultatet på de siste koronatestene. Han er tidligere blitt behandlet med flere eksperimentelle legemidler, inkludert Remdesivir og steroider.

«Superspredning»

Samme dag fastslo Trumps smittevernekspert Anthony Fauci at det var en «superspreder-hendelse» i Rosehagen i Det hvite hus 26. september.

Anledningen for arrangementet var nominasjonen av Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer.

I etterkant har det vist seg at president Donald Trump og en rekke andre i hans krets er blitt smittet av koronaviruset.

Det antas at over 30 mennesker ble smittet under seremonien i Rosehagen.

(©NTB)