Trump og Pompeo jobber med å frigi Clintons eposter

utenriks

Trump har satt sin utenriksminister Mike Pompeo på saken. Han råder over departementet Hillary Clinton ledet da epostene ble sendt og mottatt.

– Vi har epostene, vi skal få dem ut. Vi skal få all denne informasjonen ut så det amerikanske folket kan få se det, sier Pompeo til Fox News.

Utenriksministerens lovnader kom dagen etter at Trump offentlig kritiserte ham. Torsdag sa Trump at han er skuffet over at Pompeo ikke har klart å offentliggjøre epostene ennå.

– Det er veldig trist, faktisk. Jeg er ikke fornøyd, sa Trump.

Epostene ble en stor sak i valget i 2016, da det ble kjent at Clinton hadde hatt en privat epostserver mens hun var utenriksminister.

Pompeo sier at han vil være forsiktig med ikke å røpe statshemmeligheter, men at epostene vil bli offentliggjort i god tid før valget 3. november.

Trump gjentok påstanden om at Clinton burde ha blitt buret inne da han fredag ble intervjuet av Rush Limbaugh.

– Hun slettet 33.000 eposter. Hun burde vært i fengsel for det. Jeg bryr meg ikke engang om det er veldig konfidensielle eposter, sier Trump.

(©NTB)