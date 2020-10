Nye eksplosjoner i Nagorno-Karabakh tross våpenhvile

utenriks

Sju kraftige eksplosjoner rystet byen Stepanakert rundt klokka 23.30 lørdag, rapporterer nyhetsbyrået AFP. Flyalarmen gikk for å advare innbyggerne om at de måtte søke tilflukt i kjellere og andre trygge tilfluktsrom.

Armenia og Aserbajdsjan ble enige om en våpenhvile etter elleve timer med samtaler i Moskva. Den trådte i kraft klokka 12 lørdag, og siden har armenere og aserbajdsjanere anklaget hverandre for våpenhvilebrudd.

Aserbajdsjanske styrker anklages for å ha satt i gang et bombeangrep allerede fem minutter etter at våpenhvilen trådte i kraft. Fra motsatt hold anklages armenske styrker for å ha angrepet byene Terter og Agdam med granatild kort tid etter.

– Armenia har åpenbart brutt avtalen, melder det aserbajdsjanske forsvarsdepartementet.

Våget seg ut

Avtalen virket likevel å ha lagt en demper på kampene på ettermiddagen. Mange av Stepanakerts innbyggere våget seg senere ut av husene sine etter nesten to uker med krigshandlinger.

Da mørket hadde senket seg gikk imidlertid flyalarmen på nytt. Det er ikke kommet meldinger om døde eller sårede i eksplosjonene som rammet byen like før midnatt.

Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men er i praksis en selvstyrt republikk med en armensk befolkning der separatistene har stor armensk støtte.

Vil ikke ha våpenhvile

Flere personer AFP snakket med i Stepanakerts gater lørdag kveld gjorde det klart at de ikke ønsker en våpenhvile.

– Vi vil ikke ha en våpenhvile, de burde forlate vårt land og la vårt folk leve et normalt liv. Vi har ikke noe å gjøre med dem, og de burde holde seg unna oss, sier 71-åringen Zemfira Mammadova om aserbajdsjanerne.

– Jeg bodde i nesten 20 år i Aserbajdsjan. De folka hater oss. Vi tror ikke på en våpenhvile, de vil bare kjøpe seg tid, sier 64-åringen Vladimir Barseghyan.

