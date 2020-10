utenriks

Ifølge Tedros er det blitt foreslått av enkelte, men han viser ikke til spesifikke personer, grupper eller land.

– Aldri i folkehelsehistorien har flokkimmunitet blitt brukt som strategi for å svare på et utbrudd, iallfall ikke en pandemi, sier Tedros på et videomøte mandag.

Det er vitenskapsmessig og etisk problematisk, sier han.

– Å tillate et farlig virus som vi ikke helt forstår, å løpe fritt er helt enkelt uetisk. Det er ikke et alternativ, sier Tedros.

(©NTB)