IEA: Krisen kan brukes til grønn omstilling

Pandemien og verdens klimautslipp står i fokus i årets store rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Her er ferske beregninger av pandemiens påvirkning på verdens energiproduksjon. Den globale energietterspørselen ventes å synke 5 prosent i 2020, mens de energirelaterte CO2-utslippene antas å falle 7 prosent.

– Det har vært et turbulent år for verdens energisystem. Covid-19-krisen har forårsaket større forstyrrelser enn noen annen hendelse i nyere historie, skriver IEA i en pressemelding.

Ulike scenarioer

Veien ut av krisen er et hovedtema i byråets rapport. Den omfatter flere ulike scenarioer for utviklingen de neste årene.

I ett scenario kommer pandemien under kontroll i 2021, og den globale økonomien tar seg raskt opp igjen til nivået før virusutbruddet. Et annet scenario er at dette først skjer to år senere og at pandemien forårsaker varige økonomiske skader.

IEA mener det er mulig både å styrke økonomien, skape nye arbeidsplasser og kutte klimautslipp på vei ut av krisen. Men da må klimavennlige energiinvesteringer trappes kraftig opp.

– Oljeveksten stanser

Tidligere i år presenterte IEA og Det internasjonale pengefondet (IMF) en plan for en slik opptrapping. Den anbefaler ekstra investeringer på 1.000 milliarder dollar hvert år de neste tre årene.

Tanken er at pengene skal gå til klimavennlig energiproduksjon, strømnett, energieffektivitet og mer bærekraftig drivstoff.

I den nye rapporten anslår IEA at den globale oljeetterspørselen vil slutte å vokse i løpet av drøye ti år. Men utviklingen vil være helt avhengig av hvilke klimatiltak og hva slags omstilling verdens regjeringer velger å satse på.

I IEA-scenarioet som har fått navnet «bærekraftig utvikling», begynner oljeetterspørselen å synke allerede før 2025.

