Motebilde av finsk statsminister vekker debatt

På bildet i motemagasinet Trendi poserer den 34 år gamle statsminister i dypt nedringet blazer, iført et halssmykke, noe enkelte mener er altfor dristig og lite profesjonelt for en kvinne i hennes stilling.

Kritikerne møter imidlertid stor motbør og en rekke finske kvinner og menn poserer nå selv på bilder i sosiale medier, iført samme type blazer, som en støtteerklæring til Sanna Marin, skriver Yle.

Marins tilhengere viser også til at kvinner ofte dømmes for sitt utseende, mens mannlige politikere som poserer med bar overkropp, som Russlands president Vladimir Putin, ikke blir kritisert for uprofesjonell opptreden.

