Tyskland innfører nye restriksjoner

utenriks

Merkels føderale regjering og myndighetene i de 16 delstatene er enige om at det vil komme nye begrensninger i områder der antallet virustilfeller overskrider 35 per 100.000 innbyggere over sju dager. I slike tilfeller anbefales det nå at det blir påbud om munnbind på offentlige steder, samt at utesteder må stenge tidligere.

Munnbind har allerede vært påbudt på kollektivtransport og i butikker siden april.

I tillegg vil det nå strammes inn på antallet mennesker som kan samles på ett sted. I områder med 35 tilfeller per 100.000 innbyggere blir grensa nå 25 personer på offentlig sted og 15 personer privat, skriver Tagesschau.de.

I områder der antallet koronatilfeller nå overskrider 50 per 100.000 innbyggere over sju dager skal begrensningen nå ligge på ti personer offentlig, og ti personer fra to husstander privat. En rekke tyske storbyer, blant dem Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt og München, har hatt flere enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste dagene.

(©NTB)