USAs høyesterett godkjenner stans av folketelling

utenriks

Dermed omgjør høyesterett en tidligere avgjørelse tatt av en føderal dommer i California, som krevde at folketellingen fortsatte ut oktober.

Kjennelsen i høyesterett kom tirsdag, og bare én av dommerne tok dissens. Innsamlingen av data til folketellingen vil nå bli avsluttet torsdag, opplyser etaten Bureau of the Census.

Folketellinger i USA gjennomføres hvert tiende år. De påvirker antall representanter som de ulike delstatene har i Kongressen, og størrelsen på føderale overføringer til delstatene. Resultatene av folketellingen som pågår nå, vil få betydning for valget som skal holdes i 2024.

Opprinnelig var det meningen at årets folketellingen skulle være ferdig i slutten av juli. Men tidsplanen ble endret som følge av koronapandemien.

Trump-regjeringen har argumentert med at innsamlingen av data måtte avsluttes ved utgangen av september slik at arbeidet med folketellingen kunne fullføres innen en tidsfrist 31. desember.

Regjeringen ble imidlertid saksøkt av flere borgerrettsgrupper og lokale myndigheter i Los Angeles og flere andre steder i USA. De har blant annet argumentert med at den korte tidsfristen ville gjøre det vanskelig å fange opp minoritetsgrupper.

Også USAs største organisasjon for statistikere har uttrykt bekymring for tidsfristen og sagt at den kan påvirke kvaliteten på folketellingen.

