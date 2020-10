Politirazzia mot boligen til Frankrikes helseminister

utenriks

Politiet slo også til mot boligen til tidligere statsminister Édouard Philippe, landets helsedirektør Jerome Salomon og flere andre tidligere ministre, samt en tidligere talskvinne for regjeringen, Sibeth Ndiaye.

Etterforskning er innledet etter at flere ofre for covid-19 har anmeldt myndighetene for å ha reagert for langsomt på pandemien slik at smitten fikk spre seg mer eller mindre ukontrollert.

Søksmålene kommer fra pasienter, leger, fengselsansatte, politibetjenter og andre som er blitt rammet av pandemien.

Aksjonene ble gjennomført dagen etter at president Emmanuel Macron kunngjorde at det innføres portforbud om kvelden og natten i Paris og åtte andre byer for å bremse koronasmitten.

