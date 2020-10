Johnson åpen for fortsatte samtaler med EU, men ber dem endre holdning

utenriks

Storbritannia vil stå utenfor EU uten en omfattende handelsavtale når året er omme, «med mindre det er en grunnleggende endring» i hvordan EU griper saken an, sier Boris Johnson fredag.

Om det kommer en slik endring, er han innstilt på å lytte.

– Men det som kommer fra toppmøtet i Brussel, virker ikke særlig oppmuntrende. De vil fortsette å kontrollere vårt fiske og vår frihet til å vedta lover, noe som er fullstendig uakseptabelt, sier statsministeren.

Forbereder seg

– Jeg har kommet fram til at vi må forberede oss på at vi fra 1. januar har vilkår på linje med Australia, basert på enkle prinsipper for global frihandel, sier Johnson. Sistnevnte har ingen frihandelsavtale med EU og handler med unionen i tråd med regelverket i Verdens handelsorganisasjon. Johnson mener Storbritannia vil «blomstre som uavhengig frihandelsnasjon».

På britisk side er det skuffelse etter at EU-toppmøtet torsdag kveld ba britene bevege seg, slik at det er mulig å komme fram til en avtale. Utenriksminister Dominic Raab sier EU må vise mer fleksibilitet dersom de vil ha en avtale.

Britenes forhandlingsleder David Frost var også skuffet over at EU-lederne gikk inn for å «fortsette» forhandlingene, i stedet for å «intensivere» dem, slik det sto i et tidligere utkast.

EU-forhandlerne kommer

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen svarer på Johnsons uttalelse med å si at EUs forhandlere til uken vil reise til London, som planlagt, «for å intensivere forhandlingene».

På Twitter skriver hun EUs etter hvert velkjente mantra om at de fortsatt ønsker en avtale med Storbritannia, men ikke for enhver pris.

(©NTB)