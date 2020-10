utenriks

Det opplyser franske påtalemyndigheter fredag.

Sarkozy har forsøkt å stanse etterforskningen, uten å lykkes. Tiltalen betyr at han blir stilt for retten for å ha forsøkt å vinne valget ved hjelp av millioner av euro fra Libyas daværende leder Muammar Gaddafi.

Sarkozy vant valget i 2007, men tapte for François Hollande i 2012.

