utenriks

– Vi vet at folk har problemer med å tvitre og bruke Twitter. Vi arbeider med å få løst problemet så fort som mulig, sier en talsperson for selskapet til The Guardian.

På nettstedet Downdetector, som overvåker driftsstatusen til nettsteder, har titusenvis verden over meldt fra om problemer.

Sist gang Twitter hadde store tekniske problemer var i februar. Da kunne brukere omgå problemene ved å tidsstyre Twitter-meldinger. Dette ser ikke ut til å være mulig nå, skriver The Verge.

