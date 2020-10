Erdogan anklager USA, Russland og Frankrike for militær innblanding i Nagorno-Karabakh

utenriks

Aserbajdsjan og Armenia beskylder hverandre for å ha brutt den humanitære våpenhvilen i Nagorno-Karabakh bare timer etter den trådte i kraft midnatt natt til søndag.

Søndag anklaget også tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan USA, Russland og Frankrike for å gi militær støtte til Armenia.

I en tale i Sirnak sørøst i Tyrkia gjentok Erdogan sin støtte til Aserbajdsjan, og sa han ber for at landet vil lykkes i å kaste ut armenerne fra «okkupert område».

Oppblussingen av konflikten i Nagorno-Karabakh er i ferd med å dra inn de regionale stormaktene i området. Tyrkia støtter Aserbajdsjan, mens Russland har en militærallianse med Armenia.

Melder om viktige seirer

Aserbajdsjanske myndigheter sier søndag de har erobret vesentlige områder langs frontlinjen, inkludert de to regionale sentrene Jabrayil og Fizuli.

De hevder også å ha tatt kontroll over flere områder av viktig strategisk interesse. President Ilham Alijev sier på Twitter søndag at hans styrker har tatt kontroll over den viktige Khudaferin-broen over Aras-eleven mellom Aserbajdsjan og Iran.

Analytikere mener disse seirene kan gjøre at Baku-regjeringen nå vil erklære at de stanser kampene for vinteren, når forholdene på fronten vil være svært tøffe, og si seg villig til å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Våpenhvilen brutt igjen

De to tidligere sovjetstatene gjorde i helgen nok et forsøk på en våpenhvile etter press fra internasjonale fredsmeklere, men det gikk ikke lang tid før den ble brutt, slik det også gikk forrige helg.

Begge parter beskylder hverandre for å ha vært den som brøt våpenhvilen.

Pressetalskvinnen til den armenske forsvarsministeren skrev i 1.30-tiden natt til søndag på Twitter at Aserbajdsjan hadde brutt våpenhvilen ved å åpne ild med artilleri allerede fire minutter etter midnatt, da våpenhvilen trådte i kraft. De har også fyrt av raketter, står det videre.

Aserbajdsjans forsvarsdepartement melder at det var armenske styrker som først brøt våpenhvilen. Ifølge departementet skal armenerne ha brukt bombekastere og artilleri, skriver det aserbajdsjanske nyhetsbyrået APA.

40 soldater fra Nagorno-Karabakh-regionen er søndag morgen drept i sammenstøt med aserbajdsjanske styrker, ifølge forsvarsdepartementet i den selvstyrte regionen, melder Reuters.

FN-sjefen fordømmer angrepene

Før de ble enige om den siste våpenhvilen, ble det lørdag meldt at minst tolv sivile var drept, inkludert barn, og over 40 såret i et armensk rakettangrep mot et boligområde i byen Ganja i Aserbajdsjan.

FNs generalsekretær António Guterres appellerte til partene søndag om å respektere våpenhvilen og fordømte angrepene på sivile.

– De tragiske tapene av sivile liv, inkludert barn, fra det siste angrepet på byen Ganja er totalt uakseptable, det samme er hensynsløse angrep på befolkede områder overalt, heter det i en uttalelse fra Guterres talsperson Stephane Dujarric.

Siden den årelange konflikten blusset opp igjen for rundt tre uker siden, er mange hundre drept og titusener har måttet flykte fra sine hjem.

Armenske separatister

De to tidligere sovjetrepublikkene har kjempet i flere tiår over fjellområdet med rundt 145.000 innbyggere.

Verdenssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som en del av Aserbajdsjan, men enklaven og omkringliggende områder har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning.

Regionens uavhengighetserklæring har ikke blitt anerkjent av noe land, heller ikke Armenia.

Mange aserbajdsjanere ble drevet på flukt på begynnelsen av 1990-tallet, og et stort flertall av befolkningen er i dag etniske armenere.

Frankrike, Russland og USA har i flere tiår forsøkt å mekle fram en løsning på konflikten i området under navnet «Minsk-gruppen», men forhandlingene har lenge stått i stampe.

(©NTB)