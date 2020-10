Politiet: Peter Madsen kan ha fått hjelp i rømningsforsøket

utenriks

Madsen ble framstilt i retten onsdag etter fluktforsøket fra Herstedsvester, hvor han soner en livstidsdom for drapet på journalisten Kim Wall.

Retten i Glostrup besluttet at rettsmøtet skal holdes for lukkede dører fordi det er mistanke om at flukten er planlagt i samarbeid med en eller flere gjerningsmenn.

Hans advokat opplyser at han vil si seg skyldig i alle de seks forholdene i siktelsen. Madsen er blant annet siktet for ulovlig tvang mot en kvinnelig psykolog i forbindelse med flukten.

