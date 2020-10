Biden: Land som blander seg i valget, skal straffes

utenriks

– Alle som blander seg inn i det amerikanske valget må straffes, de blander seg inn i USAs uavhengighet. Presidenten har ikke sagt noe som helst til Putin om dette, hevdet Biden.

Amerikanske myndigheter anklaget onsdag Iran og Russland for å ville påvirke valget. Begge landene avviser anklagene blankt. Torsdag ble det kjent at russiske hackere har angrepet nettverket til flere delstater og lokale myndigheter i USA og stjålet data fra minst to servere.

Temaet om valgsikkerhet utviklet seg raskt til munnhoggeri om hvem som har mottatt penger fra andre land som Kina og Russland og om Trumps manglende vilje til å offentliggjøre skatteopplysningene sine.

(©NTB)