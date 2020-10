Bolivia: Klar valgseier til Luis Arce fra MAS

utenriks

Tidligere president Carlos Mesa fikk i underkant av 29 prosent av stemmene i valget som ble holdt søndag. Høyreorienterte Luis Fernando gjorde det enda dårligere, og fikk 14 prosent.

57-årige Arce erklærte valgseier allerede mandag, da de første opptelte stemmene viste at han lå an til å vinne med god margin. Samtidig var høyresidens midlertidige president Jeanine Áñez tidlig ute med å akseptere resultatet.

Sosialistpartiet MAS tar med dette igjen over makten i Bolivia, et knapt år etter at landets mangeårige president og tidligere MAS-leder Evo Morales ble presset til å gå av og forlate landet.

Morales var blitt anklaget for valgfusk, men anklagene er blitt tilbakevist av forskere som har undersøkt resultatene fra presidentvalget som ble holdt i fjor.

