FN: Libyas stridende parter enige om permanent våpenhvile

– Samtalene kulminerer i dag i en historisk avtale når de libyske partene når en permanent avtale om våpenhvile i hele Libya, heter det i en uttalelse fra FNs Libya-utsendelse.

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

FN kaller avtalen et «viktig vendepunkt mot fred og stabilitet i Libya».

– Vi er nødt til å gi folk håp om en bedre framtid, sier FNs Libya-utsending Stephanie Williams, som sier hun har tro på at avtalen vil lykkes i å «gjøre slutt på libyernes lidelse og tillate at de som er fordrevet av konflikten, får reise hjem igjen».

Konflikt

FN sier avtalen om våpenhvile trer i kraft umiddelbart. Landet er delt mellom en FN-støttet regjering (GNA) i hovedstaden Tripoli som utfordres av opprørsgeneralen Khalifa Haftar, som styrer øst i landet.

Forsøk tidligere i år på våpenhvile falt i fisk. Styrkene til Haftar sa i august nei til et forslag om våpenhvile og hevdet at det var et forsøk på å lure dem.

I september kom partene imidlertid fram til en foreløpig enighet om å utveksle fanger og åpne opp for transport mellom ulike deler av landet. Samtidig ble oljeproduksjonen gjenopptatt etter å ha vært blokkert i månedsvis av mektige Haftar-allierte stammegrupperinger.

Nye samtaler i Tunisia

Møtene denne uka er den fjerde runden med samtaler i FNs regi, og opptakt til et politisk forum i Tunisia i november.

FN sier målet i Tunisia vil være å «komme fram til en konsensus» om forent ledelse av landet, som skal legge til rette for nye valg.

Blandet respons

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som støtter den FN-anerkjente GNA-regjeringen, blant annet med væpnede styrker, sår tvil om avtalen er levedyktig.

– Dagens avtale om våpenhvile ble faktisk ikke gjort på toppnivå; den ble gjort på et lavere nivå. Tiden vil vise om den varer, sa Erdogan til reportere i Istanbul.

– Så det ser for meg ut som at den mangler troverdighet, la han til.

EU ser langt lysere på avtalen.

– Avtalen er en nøkkel for å gjenoppta politisk dialog, sa unionens utenrikstalsperson Peter Sano.

Sano la til at det er «veldig viktig» at våpenhvilen trer i kraft.

