Lars Weiss overtar etter metoo-anklaget ordfører i København

Weiss er utpekt som ordfører av partiet Socialdemokratiet, som fredag opplyste at han skal ha stillingen fram mot neste års kommunevalg.

– Jeg er glad for at Lars har sagt ja til å ta på seg den store oppgaven det er å være ordfører i vår by, sier Jan Salling, partiets leder i København, i en pressemelding.

Weiss har vært fungerende ordfører siden Frank Jensen mandag trakk seg fra posten med umiddelbar virkning. Jensen har også trukket seg som nestformann i Socialdemokratiet.

– Jeg har vært en krenker

Avgjørelsen kom etter at flere kvinner har anklaget Jensen for seksuell trakassering gjennom flere tiår.

– Med det store mediepresset som er nå, kommer det til å overskygge mitt arbeid. Jeg skulle gjerne ha avsluttet mitt politiske liv på en annen måte, det sier seg selv, sa Jensen da han mandag møtte pressen for å kunngjøre sin avgang, meldte Aftenposten.

Han understreket også at han hadde tråkket over grenser og at flere saker kunne dukke opp. Han la også til at han har bedt om unnskyldning for hendelser i 2011 og 2012.

– Jeg har vært en krenker. I over 30 år har jeg vært del av en kultur der kvinner er blitt krenket, sa han.

Frederiksen støttet avgang

Avgjørelsen fikk støtte fra Danmarks statsminister og leder i Socialdemokratiet Mette Frederiksen.

«Det er den riktige avgjørelsen,» skrev Frederiksen i et innlegg på Facebook tirsdag.

«Det har vært personlige forhold rundt Frank som har vært problematiske. Det har ikke vært mulig å komme over disse, og de har dermed hindret det politiske arbeidet», skrev hun videre.

