Nesten ny smitterekord igjen i Tyskland

utenriks

Fredag ble det registrert 11.242 nye tilfeller, like under rekorden dagen før på 11.278. Over hele landet har smitteraten kommet opp i 60,3 tilfeller per 100.000 i uka, mot 56,2 dagen før.

Noen steder er raten mye høyere, blant annet i Berlin, der den er på 110,6 per 100.000 per uke. I Neukölln er raten over dobbelt så høy – 236,7 per 100.000 innbyggere.

Torsdag ble tiltakene mot viruset skjerpet. I tillegg til i butikker og restauranter må folk nå bruke munnbind på enkelte svært trafikkerte gater.

(©NTB)