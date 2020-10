Smitterekord i Danmark: 859 tilfeller på ett døgn

utenriks

Statsminister Mette Frederiksen har innkalt til pressekonferanse fredag klokka 18.30. Møtet forventes å dreie seg om de nye restriksjonene, som statsministeren har varslet om til nyhetsbyrået Ritzau.

– Koronaen er tilbake. Og vi kommer til å innføre ytterligere restriksjoner, sa Frederiksen torsdag.

Tre dødsfall

Antallet koronapasienter på danske sykehus har steget med én, og er nå 125. Av disse mottar 18 intensiv behandling, og 13 er koblet til respirator.

Det siste døgnet har tre koronasmittede personer dødd. Antallet døde er dermed total 697.

38.622 tilfeller av korona er totalt meldt i Danmark, ifølge tall fra Johns Hopkins-universitetet.

Raske tiltak

Overlege Lars Østergaard ved Aarhus universitetssykehus sier at en hurtig og effektiv innsats er viktig for å få bukt med spredningen.

– Jo før man får satt dem inn, jo lettere blir det å vende om, sier han til Ritzau.

Også torsdag ble det satt rekord i antallet nye smittetilfeller på ett døgn. Da ble det meldt om 760 nye tilfeller.

– Det er jo tydelig for alle at antallet smittede vokser stort set dag for dag nå, sier Østergaard.

Restriksjoner ut året

De nåværende koronarestriksjonene utløper 31. oktober. Transportminister Benny Engelbrecht sier fredag at danskene likevel må forberede seg på å bruke munnbind på kollektivtransporten, også etter dette.

– Som et minimum vil det fortsette i hvert fall ut året, og trolig også lengre, sier han til Ritzau.

Det er også ventet at reglene for hvor mange som kan samles, som i dag er 50 personer, vil bli skjerpet ytterligere.

Trolig vil det også innføres strengere reiserestriksjoner. Neste uke er det ventet at Hellas vil havne på danskenes liste over «røde» land, da antallet koronatilfeller i Hellas har økt til 31,9 smittede per 100.000 innbyggere. Det viser tall fra EUs smittevernbyrå ECDC.

Dermed er det kun Norge, fem regioner i Sverige og Slesvig-Holsten i Nord-Tyskland Danmarks utenriksdepartement ikke fraråder unødvendige reiser til.

