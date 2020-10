Trump: En koronavaksine er uker unna

utenriks

Trump kom med påstanden i den siste presidentdebatten før valget 3. november i Nashville i Tennessee. Presidenten, som selv har vært syk av koronaviruset, gjentok påstanden om at han nå er immun mot viruset og at pandemien er under kontroll.

– Dette er samme fyren som sa at koronapandemien skulle ende innen påske. Han har ingen plan, sa Biden.

USA har registrert mer enn 222.000 koronarelaterte dødsfall i pandemien.

– Noen som er ansvarlige for så mange koronadødsfall burde ikke forsette som president, sa Biden.

– Det er ikke min feil, og det er ikke Bidens feil heller, det er Kinas feil, sa Trump, som i første del av debatten framstår som mer kontrollert enn i den første debatten.

(©NTB)