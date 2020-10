USA-kjennere tror ikke debatten endrer styrkeforholdet

utenriks

– Problemet med en debatt som på et vis endte uavgjort, er at Trump måtte vinne. Han hadde behov for at Biden gjorde feil. Det skjedde bare ikke, sier Jørn Brøndal ved Syddansk Universitet til nyhetsbyrået Ritzau.

CNNs politiske reportere Maeve Reston og Stephen Collinson skriver at Trump ikke klarte å levere de avgjørende øyeblikkene som han måtte for å kunne snu ting til sin fordel.

Trump tok som ventet opp Bidens forbindelser til sønnen Hunters forretninger i Ukraina. Eposter som angivelig er en del av korrespondansen til sønnen, ble offentliggjort i avisa New York Post onsdag.

Avisen Wall Street Journal, der det på kommentatorplass har blitt drevet fram et narrativ om at Hunter brukte farens makt til å tjene penger, la kort tid etter debatten ballen død.

– Finansdokumenter som Wall Street Journal har gjennomgått, viser at Joe Biden ikke spilte noen rolle, skriver avisen.

Også nyhetsbyråene AFP og Reuters skriver at Trump ikke helt klarte å spisse anklagene mot Biden og få ham ut på glattisen angående sønnens forretninger.

(©NTB)