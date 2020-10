Hardt rammede Belgia setter ny daglig smitterekord

utenriks

Landet med 11,5 million innbyggere er blant landene i verden som har flest koronarelaterte dødsfall per innbygger. Til sammen har nesten 11.000 belgiere mistet livet. Bare Peru ligger over Belgia på den rankingen.

Lørdag ble det rapportert 79 nye koronarelaterte dødsfall, mens det dagen før ble meldt om 17.568 smittetilfeller og 70 dødsfall, ifølge Worldometers.

Tall fra det belgiske folkehelseinstituttet Sciensano viser at det gjennomsnittlige daglige smittetallet er på 11.891 de siste syv dagene. I forrige uke ble det til sammen registrert 70.976 nye tilfeller, nær en dobling av antallet fra uken før.

I hovedstaden Brussel blir koronarestriksjonene ytterligere skjerpet på grunn av smitteøkningen, melder nyhetsbyrået DPA. Kafeer, barer og restauranter er allerede stengt, og fra mandag blir det påbudt å bruke munnbind. I tillegg flyttes portforbudet fra midnatt til klokken 22.

Samtidig må alle svømmehaller og idretts- og treningssentre stenge. Det samme gjelder teatre, kinoer og museum.

EUs smittevernbyrå ECDC rapporterte lørdag at Belgia i snitt hadde om lag 1.115 nye tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Til sammenligning hadde Tyskland 118.

