52.188 nye koronatilfeller i Spania siden fredag

utenriks

Tallene som ble offentliggjort mandag bringer det totale antallet registrerte tilfeller i landet til nesten 1,1 millioner. Det er registrert til sammen 35.031 dødsfall, men det reelle tallet antas å være høyere.

Spanias ledende smitteekspert Fernando Simón sier utviklingen går fort og at situasjonen etter alt å dømme vil fortsette i de nærmeste ukene.

Fire av Spanias 19 regioner har kunngjort at de forbyr alle reiser over de regionale grensene som ikke er tvingende nødvendige. Spanias statsminister erklærte søndag nasjonal krise i et forsøk på å stanse smittespredningen.

