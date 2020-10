Overveldende flertall for ny grunnlov i Chile

utenriks

Etter at halvparten prosent av stemmene er talt opp, sier hele 77,9 prosent at de er for ny grunnlov, opplyser landets valgkommisjon.

President Sebastián Piñera oppfordrer landet til å samarbeide om en ny grunnlov.

– Folkeavstemningen er ikke slutten, det er begynnelsen på en vei vi sammen må gå for å bli enige om en ny grunnlov for Chile, sa Piñera i en tale søndag kveld.

– Fram til nå har grunnloven splittet oss. Fra i dag må vi alle samarbeide, slik at den nye grunnloven danner flotte rammer for samhold, stabilitet og framtiden, sa han videre.

Den nåværende grunnloven ble skrevet i perioden da landet ble styrt av militærdiktaturet til general Augusto Pinochet – fra 1973 til 1990.

Mange mener den bidrar til sosial ulikhet, blant annet ved at den ikke fastslår at det er statens ansvar å gi borgerne helsehjelp og utdanning.

Vedtaket om å holde folkeavstemning ble gjort for snart ett år siden etter en måned med store demonstrasjoner mot ulikhet og korrupsjon.

I den største demonstrasjonen deltok over en million mennesker i Santiago på dagen for ett år siden. Presset ble derfor så stort at Piñera åpnet for folkeavstemning.

Meningsmålinger viste på forhånd vist at over 70 prosent av chilenerne støtter en ny grunnlov, mens kun 17 prosent ville beholde Pinochet-tidens grunnlov.

