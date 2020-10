Pompeo i India for å snakke om «trusler» fra Kina

utenriks

Pompeo innledet mandag rundturen i Indias hovedstad New Delhi, der han skal tilbringe to dager før han reiser videre til Sri Lanka, Maldivene og Indonesia. Alle landene spiller en viktig rolle for skipstrafikken i Indiahavet, der Kina er i ferd med å trappe opp sitt engasjement.

Kina har også en grensekonflikt gående med India i Himalaya, der et tjuetall indiske soldater ble drept i sammenstøt i sommer.

USAs forsvarsminister Mark Esper er også med på møtene i India, der han vil diskutere økt militært samarbeid, blant annet ved deling av etterretning, felles militærøvelser og våpensalg.

