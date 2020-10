10.000 deltar i antifranske protester i Bangladesh

utenriks

Protesten er rettet mot Emmanuel Macrons uttalelser om islam i kjølvannet av at den franske læreren Samuel Paty fikk halsen skåret over etter å ha vist fram Muhammed-karikaturer mens han underviste om ytringsfrihet.

På plakatene blir det oppfordret til boikott av franske produkter. «Muslimer over hele verden, foren eder», står det på andre.

Flere av deltakerne bar plakater med bilde av Macron, hvorav noen ble tråkket på og brent.

Det er den største protesten mot den franske presidenten i kjølvannet av lærerdrapet så langt.

I flere muslimske land har det vært kraftige reaksjoner mot at Macron har tatt visningen av Muhammed-karikaturene i forsvar. Han blir også kritisert for å ha sagt at islam er en religion i krise, og at læreren ble drept fordi islamister vil «ta fra oss framtiden vår» – med henvisning til Frankrikes sekulære grunnlov og tradisjoner.

