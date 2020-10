Amy Coney Barrett blir ny dommer i USAs høyesterett

utenriks

Av Senatets 53 republikanske senatorer var det kun moderate Susan Collins som stemte nei. Ingen demokrater stemte for.

Barrett er den tredje høyesterettsdommeren innsatt av president Donald Trump og godkjennes bare en drøy uke før presidentvalget.

Trump nominerte henne etter at den liberale høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg døde i september.

Dommerne i høyesterett sitter på livstid eller fram til de velger å pensjonere seg.

Det betyr at den konservative fløyen vil kunne dominere domstolen i mange år framover, noe som vil kunne få konsekvenser for blant annet kvinners rett til abort, for likekjønnet ekteskap og for ekspresident Barack Obamas helsereform.