Minst 21 drept i uro etter valget i Guinea

utenriks

Den statseide TV-kanalen RTG sier at 21 mennesker har mistet livet i sammenstøt siden 19. oktober, blant dem flere sikkerhetsstyrker. Opposisjonen mener antall døde er 27.

Volden brøt ut etter et omstridt valg der sittende president Alpha Conde (82) stilte for en tredje periode og vant på tross av massedemonstrasjoner. Valget har vært etterfulgt av kraftige protester og anklager om valgfusk.

Titalls mennesker ble drept da sikkerhetsstyrker slo ned på protester i oktober i fjor mot en grunnlovsendring som åpnet for at Conde kunne omgå loven som sier at en president kun kan sitte i to perioder.

En diplomatisk delegasjon med representanter fra FN, den afrikanske unionen (AU) og den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas ankom Guinea søndag. Mandag møtte de flere statsråder og tjenestepersoner fra regjeringen.

De har også snakket med representanter fra landets valgkommisjon og utenlandske diplomater i et forsøk på å roe ned den spente situasjonen i landet.

