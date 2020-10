Postvesenet ber velgerne om skynde seg i USA

utenriks

– Vår generelle anbefaling er at man bør være fornuftig og poste stemmeseddelen før valgdagen og minst én uke før fristen delstaten din har satt, heter det på postvesenets nettside.

Fristen for å avgi stemme via posten varierer fra delstat til delstat, men ifølge postvesenet haster det om man vil være sikker på at stemmen blir talt.

Ifølge US Elections Project er det hittil avlagt 44 millioner poststemmer, mens over 21 millioner har avgitt forhåndsstemme ved personlig frammøte. Dette er ny rekord.

(©NTB)