Ny svensk smitterekord

Totalt er det påvist 117.913 koronatilfeller i Sverige inntil nå. Tirsdag var smittetallet 1.980.

Sverige har også registrert ni nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Totalt har landet 5.927 koronadødsfall så langt i pandemien.

Den svenske Folkhälsomyndigheten har gjort det klart at Sverige nå er inne i en smittebølge nummer to. Det er innført nye lokale restriksjoner i flere områder, og statistikken viser at smitten øker i 17 av 21 regioner i Sverige, skriver Expressen.

Den økende tendensen må ses i sammenheng med at flere testes nå enn i vår, men det er også på det rene at den reelle smittespredningen er økende.

Svenske myndigheter varsler at 56 personer er innlagt på intensivavdeling med koronasykdom.

