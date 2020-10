utenriks

Som respons på den økende smitten har flere byer og delstater innført strengere tiltak for å få bukt med smitten. Særlig hardt rammet er statene i Midtvesten og sentralt i USA.

I snitt har landet registrert rundt 71.000 nye tilfeller hver dag den siste uka, en økning på omtrent 40 prosent fra snittet for to uker siden, ifølge New York Times.

USA er med drøyt 9 millioner registrerte smittetilfeller og 232.084 koronadødsfall det landet i verden som er hardest rammet av pandemien.

