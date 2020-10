utenriks

Det kommer fram i den danske koronaforskriften som er blitt oppdatert.

– Utgangspunktet er at vi tror at alle kunder kommer til å ha munnbind. Men forskriften som kom onsdag kveld, åpner muligheten for at man kan få bot hvis man ikke bruker munnbind, sier kommunikasjons- og analysesjef Lars Aarup i Coop.

Barn under tolv år og personer med enkelte fysiske lidelser er unntatt fra påbudet.

