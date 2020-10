Polens abortforkjempere får støtte av presidenten

utenriks

Dermed bryter president Andrzej Duda med landets konservative ledelse, som har presset gjennom abortforbudet som har ført til den siste ukas massive protester i hele landet.

– Det kan ikke være slik at loven krever en slik type heltedåd fra en kvinne, sa Duda i et intervju med den polske radiostasjonen RMF FM.

Nesten totalforbud

Demonstrantene er motstandere av forbudet mot å abortere foster med alvorlige medfødte avvik, som ble vedtatt av landets grunnlovsdomstol torsdag 22. oktober.

Dermed kan kvinner bli tvunget til å føde, selv når fosteret ikke er levedyktig.

Forbudet gjør abort i Polen nærmest fullstendig ulovlig. Unntakene er hvis graviditeten er forårsaket av voldtekt eller incest, eller setter kvinnens liv i fare. Kun noen titalls av denne typen aborter ble utført i fjor.

Angrepet av høyreekstreme

I tillegg til de store demonstrasjonene, har det blitt gjennomført flere andre markeringer. Onsdag «streiket» arbeidere i hele landet i solidaritet med abort- og kvinnerettighetsforkjemperne, og søndag avbrøt kvinneaktivister flere gudstjenester og tagget kirker med spraymaling.

Men den siste ukas protester reflekterer også de dype splittelsene som preger det polske samfunnet. Natt til torsdag gikk menn knyttet til den høyreekstreme gruppen All-Polish Youth til angrep på kvinner som deltok i demonstrasjoner i byene Wroclaw, Poznan og Bialystok.

Politisert domstol

Angrepene fant sted etter at lederen av regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS), Jaroslaw Kaczynski, ba folk om å beskytte kirkene mot de kvinnelige aktivistene, som han hevdet var ute etter å «ødelegge Polen».

– Beskytt kirkene for enhver pris, sa Kaczynski, en oppfordring som av mange ble oppfattet som aksept for å bruke vold mot rettighetsforkjemperne.

PiS og Kaczynski har også vært målet for mye av kritikken fra rettighetsforkjemperne. Partiet og partilederen anses for å ha stor innflytelse over den politiserte grunnlovsdomstolen.

Også polens politikere har lagt skylden for utviklingen og uroen på PiS og Kaczynski.

Fallende oppslutning

– Det som skjer ute i gatene i polske byer, er en konsekvens av dine egne handlinger, sa Cezary Tomczyk fra opposisjonspartiet Borgerlig plattform til Kaczynski, da Tomczyk talte i Polens nasjonalforsamling onsdag.

Abortforbudet og den omfattende motstanden mot det kan også ha reelle konsekvenser for PiS. En undersøkelse utført av analysebyrået Kantar, viser at tre firedeler av Polens befolkning er imot grunnlovsdomstolens avgjørelse. Samtidig har oppslutningen til PiS dalt til 26 prosent, det laveste nivået siden 2015, viser en annen Kantar-undersøkelse.

Avgjørelsen har også blitt fordømt internasjonalt.

– Solide rettigheter for kvinner er en styrke og en prestasjon som hele Europa må være stolt over, tvitret EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen onsdag ettermiddag.

– Vi må presse på for å oppnå framgang, ikke tilbakegang. Å skli tilbake er ikke et alternativ for et kontinent som tar sikte på å vinne en framtid, la hun til.

