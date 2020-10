Belgiere får bare ha besøk én gang i uka

utenriks

Smittespredningen har vært rekordhøy, og Belgia har de siste to ukene registrert over 1.600 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

– Disse tiltakene er vår siste sjanse hvis vi vil få ned tallene, sa statsminister Alexander De Croo da han kunngjorde de nye tiltakene fredag kveld.

De nye reglene skal vare i minst halvannen måned. Folk i yrker som har nærkontakt med kunder, som frisører, må stenge.

Drastisk

Sosial omgang begrenses også drastisk, og hver husstand får bare ta imot ett besøk i uka. Unntak gis til folk som bor alene. De får ha to besøk ukentlig.

Selv om butikkene stenges, vil kunder fortsatt kunne bestille varer på nett og hente dem selv. Alle restauranter og barer ble stengt i Belgia 19. oktober, da det også ble innført nattlig portforbud og hjemmekontor ble påbudt for alle som har mulighet til det.

Fulle sykehus

Torsdag var det flere koronapasienter ved belgiske sykehus enn på noe tidspunkt i vår, og fredag hadde antallet pasienter økt med ytterligere 263 til 6.187. Intensivavdelingene behandler nå 1.057 covid-19-pasienter.

Helsemyndighetene har krevd nye tiltak og advarer om at helsevesenet er i ferd med å bryte sammen.

Siste døgn er det registrert 138 nye koronadødsfall. Med til sammen 11.308 døde har Belgia 97 døde per 100.000 innbyggere, den høyeste dødsraten i Europa.

Norge har til sammenligning fem koronadødsfall per 100.000 innbyggere.

