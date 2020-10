Tanzanias populistiske president utropt til valgvinner

utenriks

Magufuli fikk over 12 millioner stemmer og 84 prosents oppslutning, opplyser valgkommisjonen fredag kveld.

Opposisjonens kandidat Tundu Lissu fikk bare 13 prosent og under 2 millioner stemmer, heter det videre.

Lissu sa allerede dagen etter onsdagens valg at han ikke ville anerkjenne resultatet. Han oppfordret til fredelige demonstrasjoner.

Opposisjonelle hevder flere tusen valgobservatører ble avvist ved stemmelokalene, og at minst ti personer ble drept i Zanzibar mandag og tirsdag.

Demokratisk tilbakeskritt

Få internasjonale observatører var til stede, til forskjell fra tidligere valg i Tanzania. Valget er et stort tilbakesteg for landets demokrati, fastslår en gruppe regionale eksperter fredag.

USA har sagt at «uregelmessigheter og seierens overveldende margin reiser betydelig tvil rundt troverdigheten av de kunngjorte resultatene».

Valgdeltakelsen var på bare 50 prosent, og regjeringspartiet CCM fikk også to tredels flertall i parlamentet. Det betyr at partiet har mulighet til å endre grunnloven.

Internett-trøbbel

Flere av Magufulis partifeller har tatt til orde for å oppheve begrensningen på to presidentperioder. CCM har hatt makten siden uavhengigheten i 1961, men anklages for å være stadig mer autokratisk under Magafuli.

Foruten dobbeltstemming og beslaglegging av stemmeurner, anklages myndighetene for å ha blokkert internett og tekstmeldingstjenester i forbindelse med valget.

Det østafrikanske landet er blant kontinentets mest folkerike land og raskest voksende økonomier.

Forbyr politiske samlinger

Magafuli hevdet før valget at han fortjente en ny periode som president siden Tanzania nå har status som mellominntektsland.

Men observatører mener landets demokratiske rykte er i ferd med å smuldre opp. Magafuli er anklaget for å ha slått hardt ned på meningsmotstandere.

Opposisjonelle politiske samlinger ble forbudt i 2016, samme år som Magafuli ble president etter å ha vunnet 58 prosent av stemmene.

