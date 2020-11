To drept og fem skadd i knivstikking i Canada

utenriks

Politiet fikk melding om angrepet i 22.30-tiden lørdag kveld, lokal tid. Bevæpnet med sverd og ikledd middelalderkostyme, hadde mannen angrepet flere personer nær Quebec-provinsens nasjonalforsamlingsbygg.

– I går kveld ble vi kastet inn i en skrekknatt da en 24 år gammel mann, som ikke bor i Quebec, kom hit med den hensikt å drepe så mange ofre som mulig, sa politisjef i Quebec, Robert Pigeon, på en pressekonferanse.

Han la til at alt tyder på at ofrene var tilfeldige og at gjerningspersonen ikke var «tilknyttet en terrorgruppe».

Mannen ble pågrepet etter en politijakt natt til søndag.

Politiet tvitret kort tid etter pågripelsen at ingenting indikerer at den mistenkte handlet ut fra noe annet enn personlige grunner.

